Karel de Rooij: “Den Haag loopt op het gebied van variété hopeloos achter”

Karel de Rooij en Alec Martel van de Stichting Scala Variété aan Zee zetten zich al enkele jaren in om het variété terug brengen naar onze stad. “Den Haag loopt op het gebied van variété hopeloos achter”, zei De Rooij in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Sinds 2012 organiseert de stichting culturele evenementen met steeds een bont palet van wat Nederland te bieden heeft op het gebied van variété, zoals musici, dansers, acrobaten en comedians. “In Nederland hebben we dat niet meer, terwijl als je de grens over gaat naar bijvoorbeeld Duitsland je honderden zaken hebt die variété bieden.” Op 10 juni is er weer een culturele avond in Sociëteit de Vereeniging aan de Kazernestraat. Zanger/pianist/presentator Max Douw ontvangt dan markante artiesten, zoals thereminspeler Thorwald Jørgensen, violist Noa Eyl en zangeres/actrice Lena Stallinga.

In de periode 1890 tot 1960 speelde het variététheater een grote rol in het Haagse uitgaansleven. Scheveningen vormde het middelpunt van het variété. Het Kurhaus, Palais de Danse en het Circustheater trokken duizenden mensen naar de badplaats. In het centrum van de stad was het Scala Theater aan de Wagenstraat de grote trekpleister. Karel de Rooij en Alec Martel hopen die tijden te kunnen doen herleven. “We zijn op zoek naar een vaste locatie.” In november organiseert de stichting de Maand van het Variété in de Lourdeskerk op Scheveningen.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Karel de Rooij en Alec Martel op Den Haag FM.