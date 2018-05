WINACTIE: Vrijkaarten voor Causes in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Causes in het Paard op donderdag 31 mei.

De Nederlandse indiepopband Causes scoorde in 2015 een grote hit met hun debuut single ‘Teach Me How To Dance With You’ en dat zorgde direct voor de grote doorbraak. Ook opvolger ‘Walk on Water’ was een succes en de band speelde al snel op de grote festivals van het land als Pinkpop, Lowlands en Concert at Sea. Nu is Causes terug met nieuw werk. ‘Fall From Glory’, de eerste single van het nieuwe album, heeft nog steeds die heerlijke melancholische vibe die je van de groep gewend bent.

Wil jij gratis naar Causes in het Paard op donderdag 31 mei? Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op donderdag 31 mei naar Causes in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen