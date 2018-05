Twee families in Laak op de vuist

In Laak is zondagavond een vechtpartij geweest tussen twee families. Hierbij is één iemand opgepakt, meldt een woordvoerder van de politie. Nieuwssite Regio15 heeft vier aanhoudingen geteld.

De vechtpartij was in de buurt van de Drebbelstraat en de Wenckebachstraat. Het parate peloton van de politie, een soort ME, werd ingezet. Volgens Regio15 werd er bij ruzie gebruikgemaakt van stenen, stokken, schoppen en een ijzeren staaf; de politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen.

De oorzaak van de vechtpartij is niet bekend.