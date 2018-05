Aandacht voor daklozenopvang in Zaterdag Live op Den Haag TV

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan het onderzoek van de Haagse Rekenkamer naar de daklozenopvang in onze stad.

De gemeente biedt, volgens de Rekenkamer, daklozen onvoldoende passende hulp. Ook zijn er te weinig bedden beschikbaar, is er te weinig begeleiding en onvoldoende zorg. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van de Rekenkamer. Veel daklozen die zich in Den Haag melden voor hulp krijgen in eerste instantie toegang tot de nachtopvang. Dit is een noodvoorziening waar mensen met zeer uiteenlopende en ernstige problemen gezamenlijk worden opgevangen. Doordat mensen met verschillende problemen binnen de nachtopvang elkaar negatief beïnvloeden en de gemiddelde verblijfsduur lang is, gaan daklozen er in de nachtopvang over het algemeen op achteruit, concludeert de Rekenkamer.

In de studio van RTV Discus aan De Dreef 247 wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur gesproken over dit onderwerp met onder meer Watze de Boer van de Rekenkamer Den Haag, Ron Staallekker van het Straatconsulaat en Bert Sprokkereef van het Leger des Heils.