Beauty vlogger Kenrick geeft ‘Den Haag FM Pride’ extra kleur

Nu de eerste Haagse Canal Pride niet doorgaat hebben Justin en Rogier van Den Haag FM besloten dan maar zelf de gracht op te gaan. Samen met Kim Waanders van D66, initiatiefnemer van de oorspronkelijke botenparade, en rondvaartorganisatie De Ooievaart maken zij op zondag 10 juni een tocht over de Haagse grachten.

Iedere maandag zal in het programma Haagse Ochtendradio de tocht een klein beetje meer vorm krijgen. Maandagochtend belde het duo met beauty vlogger Kenrick Nicolaas(foto). De twintigjarige YouTuber was een jaar geleden te gast bij Den Haag FM. Hij vertelde toen dat hij veel haatreacties ontving omdat hij als man make-up draagt. Dat gaat nu gelukkig een stuk beter. “Ik weet niet of er minder reacties zijn of dat ik me er minder van aantrek maar het gaat een stuk beter met me”, vertelt Kenrick. “Natuurlijk ga ik mee op de boot”, vervolgt hij.

De door Den Haag FM en De Ooievaart georganiseerde Canal Pride bestaat vooralsnog uit één boot. De tocht zal plaatsvinden op zondag 10 juni en 14.00 tot 16.00 uur. Hou voor meer informatie de website van Den Haag FM in de gaten.

Luister hier naar het gesprek met Kenrick Nicolaas op Den Haag FM.