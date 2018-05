Dode en gewonde na aanrijding Mozartlaan

Twee voetgangers zijn vanochtend aangereden op de kruising Aaltje Noorderwierstraat en de Mozartlaan. Een van hen is overleden, de ander raakte zwaargewond.

De bestuurster van de auto is aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk.

Op de kruising Aaltje Noorderwierstraat / Mozartlaan zijn omstreeks 10.20u twee voetgangers aangereden door een auto. Een voetganger is daarbij overleden, de ander is ernstig gewond. Bestuurster van de auto is aangehouden, VOA doet onderzoek. Was u getuige? Bel 0900-8844

— Politie Den Haag (@POL_DenHaag) May 28, 2018