Haagse Ochtendradio Indoweek: Lode Simons (30) de jongste Indorocker van Den Haag

Om het zestigjarig bestaan van de Tong Tong Fair te vieren organiseert het radioprogramma Haagse Ochtendradio deze week de Indoweek. Iedere ochtend spreken Justin en Rogier met opmerkelijke gasten met een mooi verhaal over de band tussen Den Haag en voormalig Indië. Maandagochtend ging de Indoweek van start met Lode Simons, de jongste Indorocker van Den Haag.

“Ik ben niet de jongste van Nederland”, vertelt de dertigjarige Lode. “In het oosten van het land woont een jongetje van elf die met Indorock is begonnen.” Indorock was voornamelijk populair in de jaren vijftig en zestig. Grote bands als The Real Room Rockers, The Black Dynamites, The Tielman Brothers en The Crazy Rockers haalden de rockmuziek naar Den Haag. “Het verschil met gewone rock is dat er veel gitaren worden gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat met name The Tielman Brothers aan de basis hebben gestaan van de Nederlandse popmuziek. Ik heb de eer gehad om met Andy Tielman op het podium te staan.”

Afgelopen weekend speelde Simons nog op de Tong Tong Fair. “Het was echt afgeladen vol. Een hele toffe ervaring”, aldus Lode. Luister deze hele week naar Haagse Ochtendradio op Den Haag FM voor meer mooie verhalen over de Indische geschiedenis van Den Haag.

Luister hier naar het interview met Lode Simons op Den Haag FM.