Quick ontvangt SVV Scheveningen in unieke Haagse derby

In de nacompetitie voor promotie naar de Tweede Divisie van het voetbal staat deze week een unieke Haagse derby op het programma. Zondag derdedivisionist Quick neemt het op tegen SVV Scheveningen, dat op zaterdag speelt.

Quick, dat vorig seizoen nog promoveerde uit de Hoofdklasse, stelde vorige week de plek in de nacompetitie al veilig door op een knappe derde plek te eindigen. Afgelopen zaterdag volgde Scheveningen het voorbeeld door thuis met 1-0 te winnen van Jong FC Volendam. In de Derde Divisie is er nog een verschillende zaterdag- en een zondagcompetitie. Vanaf de Tweede Divisie worden de competities samengevoegd. De laatste keer dat beide ploegen elkaar ontmoetten was twee jaar geleden. Toen wonnen de Scheveningers in de halve finale van de KNVB Beker met 0-4.

De eerste wedstrijd is woensdagavond om 20.00 uur op Sportpark Nieuw Hanenburg. Zaterdag volgt de return op het terrein van Scheveningen. De winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor de finale, die wordt volgende week gespeeld.

Den Haag FM zendt beide wedstrijden live uit op 92.0 FM en denhaagfm.nl