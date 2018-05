‘Trots op deze mijlpaal’: Partijen presenteren dinsdag nieuw coalitieakkoord en wethouders

Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks presenteren dinsdag om 14.00 uur het coalitieakkoord dat ze hebben gesloten. Dat heeft de gemeente maandag bekend gemaakt. “Ik ben blij met deze mijlpaal. Het is een mooi resultaat dat we morgen gaan presenteren”, aldus partijleider Richard de Mos van de grootste partij in de gemeenteraad.

De vier partijen zijn sinds 11 april onder leiding van formateur Edith Schippers met elkaar aan het praten over een nieuw stadsbestuur. Bronnen rond de onderhandelaar spreken van ‘zeer prettige gesprekken’. Dat komt, volgens betrokkenen, ook omdat er drie partijen aan tafel zaten die de verkiezingen hadden gewonnen: Groep de Mos, VVD en GroenLinks. Een groot verschil met vier jaar geleden toen er een coalitie werd gevormd met partijen waarvan een deel nog behoorlijk chagrijnig was omdat ze hadden verloren en daaraan flink moesten wennen.

Bronnen binnen de partijen melden dan ook grote tevredenheid over het resultaat. ‘Het wordt een heel mooi akkoord, waarin partijen veel van hun wensen terugzien.’

Stadskwekerij

De presentatie van het akkoord heeft plaats in de kas van de Stadskwekerij in Duttendel. Hier kwamen de onderhandelaars het grootste deel van de tijd bij elkaar, onder leiding van formateur Edith Schippers. De oud-minister wordt door ingewijden geprezen. ‘Zij gaf gas als dat nodig was en bood ook juist ruimte om even na te denken op precies het goede moment.’

De afgelopen dagen lekte al uit wie de wethouders worden in onze stad. Namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden dat Richard de Mos die onder meer verantwoordelijk wordt voor sport en horeca. Rachid Guernaoui krijgt onder meer de portefeuille financiën.

Nieuw gezicht

Voor de VVD treden Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal aan. De eerste is nu al wethouder binnenstad, stadsontwikkeling kerngebieden en buitenruimte. Hij wordt straks onder meer verantwoordelijk voor bouwen en wonen. Parbhudayal is een nieuw gezicht in de politiek, maar niet in het Haagse stadhuis, want zij is nu directeur financiën. Zij zou de portefeuille zorg krijgen.

Saskia Bruines en Robert van Asten worden wethouder namens D66. Bruines is nu ook al wethouder krijgt weer onderwijs. Van Asten zou verantwoordelijk worden voor verkeer en vervoer.

Kamerlid

GroenLinks levert het huidig Kamerlid Liesbeth van Tongeren; zij krijgt de portefeuille duurzaamheid. De huidige kinderombudsman Bert van Alphen gaat onder meer armoedebeleid doen. Hij was van 2006 tot 2010 al een keer wethouder in Den Haag.

Foto: (Hanneke de Korte)