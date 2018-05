WINACTIE: Vrijkaarten voor Tom Browne in het Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor Tom Browne in het Paard op woensdag 30 mei.

Tom Browne is een Amerikaanse jazztrompetist en zit al ruim dertig jaar in de muziekbusiness. Hij scoorde grote hits zoals ‘Funkin’ For Jamaica (N.Y.)’ en ‘Thighs High (Grip Your Hips And Move)’. Volgens Tom Browne komen bezoekers van optredens niet alleen om naar de muziek te luisteren, ze komen om een connectie te maken met de artiest. En dat is wat Browne doet. Hij neemt zijn publiek mee in zijn passie.

Wil jij gratis naar Tom Browne in het Paard op woensdag 30 mei? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op woensdag 30 mei naar Tom Browne in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen