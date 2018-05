Geadopteerden krijgen gezicht in Pop-up Museum of Adoption

Coalitieakkoord ligt op tafel: ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’

Een uniforme milieuzone in de binnenstad, verplichte vergunningen voor shishalounges en een fikse verhoging van het parkeertarief in de binnenstad. Het zijn enkele speerpunten in het nieuwe coalitieakkoord met de naam ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ dat dinsdagmiddag in de Stadskwekerij in Duttendel is gepresenteerd. “We hebben een akkoord bereikt om uw vingers bij af te likken”, zei fractievoorzitter Richard de Mos van Groep de Mos tijdens de presentatie van het akkoord.

De partijen willen een leefbare groene stad, maar ook een stad die bereikbaar is en blijft. Een aantal hoofdlijnen uit het akkoord:

Den Haag voert een milieuzone voor vervuilende auto’s in en trekt daarbij op met andere grote steden

Betaald parkeren blijft, maar wel onderzoekt het college vaker of bewoners het eens zijn met de invoering ervan. Betaald parkeren rond de Haagse markt draait het college terug;

De raamprostitutie in de Doubletstraat verhuist uit de binnenstad

Het nieuwe college is minder ruimhartig met het opvangen van vluchtelingen. De stad stopt met de opvang van meer vluchtelingen dan Den Haag verplicht is

Coalitie wil ‘haatzaaiende content’ verwijderen en parkeren wordt flink duurder

Opmerkelijk is ook dat het college niet alleen radicalisering wil aanpakken door mensen bijvoorbeeld een gebiedsverbod op te leggen, maar ook door ‘haatzaaiende content te verwijderen’. Daarvoor gaat Den Haag zich samen met het rijk en social media platforms inzetten, staat in het akkoord.

Ook gaat Den Haag bekijken of ‘straatintimidatie’ voortaan strafbaar kan worden gesteld: sissen op straat, bijvoorbeeld. Daarvoor zou de Algemeen Plaatselijke Verordening misschien moeten worden aangepast. Dat is eerder al gebeurd in Amsterdam en Rotterdam. Ook loverboys en mensenhandel krijgen meer aandacht. Gemeentelijke handhavers worden op proef uitgerust met een bodycam.

Parkeren in de binnenstad wordt minder aantrekkelijk gemaakt door een verhoging van het parkeertarief. Wie zijn auto in de binnenstad wil parkeren, moet daar op de korte termijn 4,50 euro per uur voor gaan betalen. Buiten het centrum gaat het parkeertarief met 10 cent omhoog. Vergunninghouders gaan zowel voor de eerste als tweede bewonersvergunning meer betalen.

Versoepeling geluidsnormen en festival voor Chuck Deely

De horecasector is voor het nieuwe college erg belangrijk. Horecaondernemers krijgen ruimere openingstijden, ‘realistische’ geluidsnormen en een soepeler terras- en vergunningsbeleid. Ook komt er een impuls voor de dancescene. Daarnaast komt er een proef om ook horeca buiten de bestaande uitgaanskernen een nachtvergunning te geven.

Verder is opmerkelijk dat een festival komt ter ere van de overleden Chuck Deely, de beroemdste straatmuzikant uit de Haagse geschiedenis. Ook lijkt popmuseum RockArt na vele jaren steggelen nu eindelijk tóch naar Den Haag te komen. Het Migratiemuseum, waarin de geschiedenis van Den Haag als ‘migratiestand’ gepotretteerd moest worden, komt er niet.

Eerste reacties partijleiders: ‘Het is een Groep de Mos-wijntje geworden’

Kandidaat-wethouder Richard de Mos van Groep de Mos/Hart voor Den Haag is tevreden met het resultaat. “We hebben water bij de wijn gedaan, maar het is een goed Groep de Mos-wijntje geworden.”

Partijleider en kandidaat-wethouder Boudewijn Revis (VVD): “De VVD is ontzettend trots op de resultaten. Er gaat een frisse wind door de stad waaien.”

Fractievoorzitter Robert van Asten (D66) heeft er alle vertrouwen in dat de vier partijen de komende vier jaar door een deur kunnen. “Het is ons gelukt om een akkoord te schrijven met concrete afspraken over een duurzame toekomst voor de stad en gelijke kansen voor iedereen”, zei hij tegen Den Haag FM.

GroenLinks fractievoorzitter Arjen Kapteijns heeft tijdens de onderhandelingen een flinke stempel op het akkoord gedrukt. Zijn grootste verdienste is het instellen van een uniforme milieuzone en extra geld voor daklozenopvang. “GroenLinks is enthousiast over dit stevige coalitieakkoord met eerlijke kansen en groene ambities. We zetten in op een koers om in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn, we gaan de lucht schoner maken en zorgen ervoor dat mensen die het minder hebben écht ondersteund worden. Er gaat extra geld naar onder andere de daklozenopvang, de zorg, beschut werk en (natuurlijk) naar groen en bomen”, laat hij aan Den Haag FM weten.

Het coalitieakkoord ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ in het kort

De partijen hebben tijdens de coalitieonderhandelingen de thema’s groei van de stad, mobiliteit, duurzaamheid en ‘iedereen doet mee’ met elkaar overlegd. Een ander belangrijk en overkoepelend thema was veiligheid.

Veiligheid

Sissen op straat wordt mogelijk strafbaar. Ook wil het nieuwe college meer en betere zorg bieden aan verwarde personen die een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Dat gebeurt ‘al dan niet onder dwang’ en wordt in het akkoord ook wel ‘bemoeizorg’ genoemd.

Om mensenhandel en gedwongen prostitutie terug te dringen, willen de partijen vooral inzetten op een preventieve aanpak. Concreet betekent dit dat er meer voorlichting aan kinderen en tieners zal worden gegeven over dit onderwerp.

Notoire zwartrijders en overlastgevers in het openbaar vervoer kunnen een ov-verbod opgelegd krijgen als het aan het nieuwe college ligt. Het nieuwe college gaat onderzoeken of het mogelijk is om het ov-verbod in te stellen.

Ook staat de coalitie welwillend tegenover een pilot met gereguleerde wietteelt. De coalitie wil dat wel in nauw overleg met coffeeshophouders gaan doen.

Aangifte doen moet makkelijker worden. ‘Dat zou kunnen door het aanbieden van diverse aangiftekanalen en het zorgen voor een goed aangiftevolgsysteem.

Gemeentelijke handhavers worden als onderdeel van een pilot uitgerust met bodycams. ‘Van politie, hulpverleners en ambtenaren blijf je af’, staat in het coalitieakkoord.

Mobiliteit

De partijen willen één uniforme milieuzone instellen. Dat betekent dat vervuilende auto’s en busjes uit het centrum worden geweerd. Enerzijds worden Hagenaren met subsidies gestimuleerd om vervuilende voertuigen in te wisselen. Tweetakt brommers zijn vanaf 2020 verboden.

Taxi’s moeten zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden en de handhaving op illegale taxi’s wordt versterkt.

Het stadsbestuur gaat de mogelijkheden voor een metrolijn tussen Leidschenveen en Scheveningen en een lijn tussen het centrum en Leyenburg onderzoeken.

Er wordt door de coalitie ingezet op ruimere tramstellen en optimalisering van de ruimte op het tramspoor zodat de passagiersgroei in het openbaar vervoer al op korte termijn kan worden opgevangen.

Fietsers worden door de partijen beloond. Zo komen er meer stallingen om het gebruik van de fiets in de binnenstad te stimuleren. Ook komt er een zogenaamd snelfietsnetwerk zodat automobilisten minder snel in hun rijgang worden belemmerd.

Het kersverse bestuur zal bekijken of een tweede of uitgebreidere Malieveldgarage kan worden gerealiseerd.

De coalitie wil geen helihaven in Ypenburg.

Het parkeertarief gaat flink omhoog. In de binnenstad kost een uurtje parkeren binnenkort 4,50 euro per uur. Buiten het centrum gaat het parkeertarief met 10 cent per uur omhoog.

Parkeervergunninghouders gaan zowel voor de eerste als voor de tweede bewonersvergunning meer betalen.

Duurzaamheid

Het stadsbestuur wil in de komende periode stappen nemen om klimaatneutraal te zijn in 2030.

De Minimaal 25.000 bestaande woningen worden de komende periode van duurzame energie voorzien.

Nieuwe gebouwen worden aardgasvrij.

De coalitie wil op korte termijn restwarmte uit de Rotterdamse Haven laten aanvoeren om de stad te kunnen verwarmen. Het nieuwe netwerk zou dan ook geschikt moeten zijn voor toekomstige duurzame warmte-initiatieven zoals geothermie.

Versteende plekken krijgen beplanting en waterbergingen.

Kapvergunningen worden minder snel afgegeven en er komen fors meer straatbomen bij.

Het aantal inzamelpunten voor plastic-afval wordt de komende periode verdubbeld. Ondergrondse afvalcontainers worden geschikt gemaakt om plastic, papier of gft in te zamelen om afvalscheiding zoveel mogelijk te stimuleren.

De coalitie wil beleid opstellen om festivals duurzamer te maken.

‘Iedereen doet mee’

De coalitie zet fors in op het uit de bijstand helpen van Hagenaars.

Om meer banen te realiseren, wordt er onder andere ingezet op een groeiagenda voor het MKB, meer toeristen, aantrekkelijke en bereikbare winkelstraten, vitale bedrijventerreinen en meer bedrijfsverzamelgebouwen.

In de uitgaansgebieden worden de openingstijden van cafés en restaurants versoepelt. Ook komen er ‘realistische geluidsnormen’, wordt het terras- en vergunningsbeleid versoepeld en moet de Haagse dancescene een impuls krijgen.

Het nieuwe bestuur zet in op een ‘integraal en transparant evenementenbeleid met duidelijke criteria voor subsidies van grote en kleine evenementen’ en er komt een kalender met een duidelijk overzicht van wat er jaarlijks in Den Haag te beleven valt.

De Haagse Markt krijgt een zogeheten ‘droogloop’ die dicht kan bij slecht weer.

Den Haag gaat met Amsterdam samenwerken om toeristen ‘te verleiden’ om naar onze stad te komen.

De toeristenbelasting gaat omhoog met 1 euro.

De hondenbelasting wordt afgeschaft.

Het Zuiderpark krijgt een buitenbad.

Toegankelijkheid van Haagse sportvoorzieningen wordt in aanloop naar de Special Olympics in 2020 in onze stad structureel aangepakt.

Als het aan de coalitie ligt komt er een ‘Chuck Deely-festival’ voor getalenteerde straatmuzikanten en wordt het popmuseum RockArt naar onze stad gehaald. Ook onderzoekt de coalitie de mogelijkheid om een festival voor ‘Moderne Muziek’ te realiseren.

De voormalige Amerikaanse Ambassade wordt verkocht.

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Boudewijn Revis en Arjen Kapteijns op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Robert van Asten op Den Haag FM.