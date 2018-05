Geadopteerden krijgen gezicht in Pop-up Museum of Adoption

Den Haag heeft er vanaf nu een nieuw tijdelijk museum bij. In het Pop-up Museum of Adoption zijn tientallen verhalen en foto’s te bewonderen van geadopteerde mensen. Initiatiefnemer Rodrigo van Rutte opende dinsdag zijn museum op de Dag van de Geadopteerden.

Aanleiding voor de oprichting van het museum is het 25-jarig jubileum van het Haagse Adoptieverdrag. Dit verdrag werd op 29 mei 1993 in het Vredespaleis door 66 landen gesloten en zorgt ervoor dat adoptie aan bepaalde wetgeving voldoet.

Wie nieuwsgierig is, moet er snel bij zijn. Het museum is open tot 10 juni. Over twee jaar, als het adoptieverdrag 25 jaar in werking is, hoopt Rodrigo terug te komen met een nieuw museum.