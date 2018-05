Haagse Ochtendradio Indoweek: Marc Tierolf kookt met eeuwenoud ketjaprecept

Om het zestigjarig bestaan van de Tong Tong Fair te vieren organiseert het radioprogramma Haagse Ochtendradio deze week de Indoweek. Iedere ochtend spreken Justin en Rogier met opmerkelijke gasten met een mooi verhaal over de band tussen Den Haag en voormalig Indië. Dinsdagochtend was het de beurt aan Marc Tierolf, een Indische kok in het bezit van een eeuwenoud ketjaprecept.

“Mijn familie komt uit het voormalige Batavia, het huidige Jakarta”, vertelt Tierolf op Den Haag FM. “De West-Javaanse keuken is heel anders dan de rest van de Indische keuken. Het is een veel meer zuur en zout dan het traditionele zoet.” In West-Java wordt gekookt met ketjap sedeng(halfzoet). In Nederland wordt veel meer gebruik gemaakt van de zoete ketjap manis. “De sedeng is ook meegenomen naar Nederland maar in de vergetelheid geraakt. Ik ben het weer gaan maken om andere mensen te laten proeven wat voor mij de Indische keuken is.”

Deze week geeft Marc kookworkshops op de Tong Tong Fair, daar is zijn authentieke ketjap sedeng verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op de website van Marc Tierolf. Luister deze hele week naar Haagse Ochtendradio op Den Haag FM voor meer mooie verhalen over de Indische geschiedenis van Den Haag.

Foto: tjemaralaan14.nl

Luister hier naar het interview met Marc Tierolf op Den Haag FM.