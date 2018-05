Krikke legt voorstel aanpak moskeeën voor aan ministers: ‘Fout geld terugstorten of bevriezen’

Burgemeester Krikke heeft haar voorstel voor een nieuwe wet om ongewenste financiering van moskeeën tegen te gaan, maandag voorgelegd aan de ministers Dekker van Justitie en Veiligheid en Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat zei de burgemeester maandagavond in Nieuwsuur.

Vorige maand publiceerde Nieuwsuur en NRC een onderzoek waaruit bleek dat de As-Soennah Moskee in Den Haag financiële steun krijgt van een omstreden Koeweitse investeerder die in verband wordt gebracht met terrorisme. Krikke wil dat het Rijk en de gemeenten intenser gaan samenwerken om geldstromen uit het buitenland tegen te kunnen houden.

“Op dit moment kunnen wij niets met die informatie”, aldus Pauline Krikke in Nieuwsuur. “De informatie wordt ons vertrouwelijk gegeven. We kunnen het niet delen, we kunnen er niks over zeggen, we hebben geen enkele mogelijkheid om er iets mee te doen.”

‘Geld terugstorten of bevriezen’

Daarom pleitte burgemeester Krikke al eerder voor een landelijke wetgeving die dat mogelijk maakt. Nu heeft ze haar voorstel dus ook voorgelegd aan de ministers. In haar plan geeft Krikke een sleutelrol aan een landelijk expertisepunt.

“Daar moet zowel de informatie van het rijk als die van onszelf samenkomen. En als bij dat geld uit het buitenland ook die ontwrichtende boodschap zit, moet de minister dat geld kunnen bevriezen of terug laten storten.”

Dordrechtse steun, woensdag debat

De burgemeester van Dordrecht, die ook in Nieuwsuur optrad, ondersteunt haar pleidooi. Ook Dordrecht ligt onder vuur vanwege de omstreden geldstromen voor moskeeën uit het Midden-Oosten. Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van ongewenste financiering van moskeeën.