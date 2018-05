Nieuwe melodieën op carillon st. Jacobstoren

Stadsbeiaardier Gijsbert Kok heeft de automatische speeltrommel van het carillon van de Sint-Jacobstoren (naast de Grote of Sint-Jacobs Kerk) opnieuw geprogrammeerd. Vanaf deze week zijn elk kwartier nieuwe melodieën te horen.

De speeltrommel draait al sinds 1689 onafgebroken op grote hoogte in de toren, als een soort enome ‘muziekdoos’ die met heel veel touwtjes aan de verschillende klokken van het carillon verbonden is, vertelt Kok. Vier keer per jaar worden de melodieën die de speeltrommel speelt ververst. “Een van mijn ideeën is dat het niet hele bekende muziek moet zijn”, licht de stadsbeiaardier zijn melodie keuze toe. “Omdat je het vier maanden achter elkaar hoort, zou je het heel erg zat worden als je steeds denkt ‘oh, heb je dat weer’”. Daarom heeft hij gekozen voor wat onbekendere – maar, volgens hem, zeker niet minder mooie – melodieën.

Op het hele uur klinkt vanaf deze week een vrolijk klinkend deuntje van de 17e-eeuwse componist Purcell, op het halve een Frans volksliedje en op de kwartiersslagen korte flarden van Beethoven (fragment Liebeslied) en Ravel (thema uit strijkkwartet). Daar kan nog ongeveer vier maanden van genoten worden: de volgende ‘herprogrammering’ van de speeltrommel van het carillon staat gepland voor september.