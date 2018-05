Stadsspelen Den Haag komende zaterdag in Loosduinen

De derde editie van de Stadsspelen Den Haag is in volle gang. Komende week is stadsdeel Loosduinen aan de beurt.

De Stadsspelen zijn vooral bedoeld om Hagenaars op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met allerlei sporten. Je kan dus van alles uitproberen. Ontdek je tijdens de Stadsspelen een leuke sport? Kijk dan op Heeldenhaagsport.nl voor adressen, acties en aanbiedingen van Haagse sportaanbieders.

Komende zaterdag 2 juni zijn de Stadsspelen in stadsdeel Loosduinen, van 12.00 tot 17.00 uur in het Bokkefortpark. Doe mee met sporten die je al kent of probeer eens een nieuwe sport. Er zijn veel verenigingen en sportorganisaties uit de buurt aanwezig, dus je kunt kiezen uit verschillende activiteiten. Van voetbal tot dans, van BMX-fietsen tot rolstoelbasketbal. Voor jong en oud is er wat te doen, voor beginners en gevorderden. Bij sporten hoort ook een gezonde levensstijl. Je kunt testen hoe fit je bent en maak je eigen drankje op de smoothiefiets.

wwww.stadsspelendenhaag.nl