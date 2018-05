Geadopteerden krijgen gezicht in Pop-up Museum of Adoption

Vloggende Duindorpers laten mooiste van de wijk zien: “Ik ben er trots op dat ik Duindorper mag zijn.”

Hoewel Duindorp niet altijd even positief in het nieuws is zijn de bewoners bijzonder trots op hun wijk. In de film Duidelijk Duindorp laten de bewoners al vloggend zien waarom ze er zo graag wonen.

Davy is een van de vier filmsterren. Hij is nog maar 10 jaar, maar speelt een hele belangrijke rol de film. Davy laat namelijk zien wat Duindorp allemaal doet voor het Vreugdevuur. “We hebben gewonnen met een record in het Guinness boek of records. Ik ben er trots op dat ik Duindorper mag zijn.”