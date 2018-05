Amateurkunstenmaand Iktoon vrijdag van start

Den Haag FM besteedt de komende maand extra veel aandacht aan de amateurkunstenmaand Iktoon. Een maand lang zijn overal in onze stad uitingen te zien van vrijetijdskunstenaars. Van rappers en zangers in koren tot vloggen, stand-up comedy en beeldhouwen.

In Den Haag wordt het landelijke evenement gecoördineerd door de organisatie Cultuurschakel. Namens deze organisatie zal de komende weken elke donderdagochtend iemand aanschuiven in het programma Haagse Ochtendradio voor een overzicht van de komende activiteiten. Elke week zal ook een gast aanwezig zijn bij het interview, die in de week erna ergens in de stad optreedt.

Iktoon gaat vrijdag van start met een feestelijke bijeenkomst in het Koorenhuis. Op 29 juni wordt de maand ook daar weer afgesloten. Op die dag wordt voor de eerste keer De Haagse C uitgereikt. Met deze nieuwe onderscheiding wil de organisatie mensen die een mooi kunst- of cultuurproject hebben opgezet extra erkenning, een gratis promofilm en een mooi geldbedrag geven.