De John Lennon Bus komt naar Den Haag

In juli komt de John Lennon Bus naar Den haag. Jonge talentvolle muzikanten kunnen dan in deze grootste mobiele studio van Europa in één dag een nummer schrijven, opnemen én een videoclip maken.

De John Lennon Educational Tour Bus doet in de zomer drie Nederlandse steden aan. Naast Den Haag worden ook Apeldoorn en Leeuwarden bezocht. In Den Haag krijgt de bus op 16 en 17 juli een plek bij de studio’s van de radiozenders FunX en Den Haag FM aan de Laan van ‘s-Gravenmade. Het Haags Hiphop Centrum selecteert de deelnemers voor het bijzondere project dat door Stichting Popsport naar Nederland is gehaald.

In Amerika tourt de bus al jaren langs scholen, festivals en conferenties. De Europese versie was voor het laatst in Nederland in 2014. Bij de komende editie gaan talenten, die nog nooit met elkaar muziek hebben gemaakt, ’s ochtends vroeg de bus in. Onder begeleiding van drie producers en technici wordt uit het niets een nieuw nummer geschreven en opgenomen. Een afsluitende videoproductie maakt ook nog deel uit van het programma.