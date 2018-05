Duurzaam Den Haag: Plannen nieuw stadsbestuur niet mogelijk zonder extra geld

Het coalitieakkoord van de partijen die komende vier jaar het stadsbestuur vormen is goed ontvangen door de organisatie Duurzaam Den Haag. Toch maakt directeur Heleen Weening zich ook zorgen. “Er zijn fors meer middelen nodig voor het realiseren van die ambities.”

Volgens Weening biedt het akkoord “volop aanknopingspunten voor een bottom-up beweging naar een duurzaam Den Haag”. De directeur spreekt van “super uitgangspunten” als het gaat om de ambities ten aanzien van de energietransitie en de aandacht voor groen en klimaatbestendigheid. “We zijn blij met de hoge ambitie, dit betekent wel dat alles in het werk moet worden gezet om dit te organiseren en waar te maken, voor de komende periode, maar ook nu al voor de periode daarna. Deze ambitie betekent namelijk dat tussen 2023 en 2030 ruim 20.000 woningen per jáár van het gas af moeten”, aldus Weening. Maar wie gaat dat betalen? “Daarvoor is 150 tot 180 miljoen euro nodig. Voor de aanpassing van je huis heb je namelijk gemiddeld 26.000 euro nodig, 6.000 euro daarvan verdien je niet terug, die zou door de gemeente of het Rijk betaald moeten worden.”

Voor de komende vier jaar stelt het nieuwe stadsbestuur 4,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de energietransitie. Na de verkoop van Eneco-aandelen komt er in 2020 naar verwachting 135 miljoen beschikbaar voor de duurzaamheidsplannen. “Of dit voldoende is moet blijken”, zegt Weening. “Er is een groot gat tussen de ambitie en de middelen die nu beschikbaar zijn. Daarmee komt het aan op het organiseren van financiële middelen vanuit het Rijk. Beoogd wethouder Liesbeth van Tongeren heeft een goed landelijk netwerk, dus kan lobbyen voor gunstige uitvoering voor Den Haag van het landelijke akkoord.”

LEES OOK: Oppositiepartijen niet te spreken over plannen nieuw stadsbestuur