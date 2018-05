Raadslid Janice Roopram over aanval Hindoetempel in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

Gemeente blij, gebiedsverbod voor imam Fawaz Jneid was terecht

Het gebiedsverbod dat werd opgelegd aan de omstreden imam Fawaz Jneid, voor de wijken Transvaal en Schilderswijk blijft in stand. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. De minister van Veiligheid en Justitie legde in augustus vorig jaar het verbod op voor een half jaar. Afgelopen januari werd het verlengd.

Volgens de minister verspreidt de imam met zijn preken jihadistisch gedachtegoed. Ook waren er concrete aanwijzingen dat de imam in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten. Fawaz heeft dat altijd tegengesproken. In november stapte hij daarom naar de rechter. Hij vindt dat het verbod zijn vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst beperkt. Maar de rechter oordeelde eerder dat het verbod terecht was.

De Raad van State bekrachtigde woensdag die uitspraak. “Hoewel het gebiedsverbod de vrijheid van meningsuiting en godsdienst van Jneid beperkt, is dat in dit geval gerechtvaardigd. Er bestaat een dringende maatschappelijke behoefte om verspreiding van jihadistisch gedachtegoed in de Schilderswijk en Transvaal tegen te gaan. Bovendien gaat het gebiedsverbod niet verder dan nodig is, omdat het verbod is beperkt tot die twee wijken. Jneid kan zijn grondrechten op andere manieren uitoefenen dan door fysiek aanwezig te zijn en te prediken in deze twee wijken die kwetsbaar zijn voor radicalisering.”

Gewapende strijd

Volgens de Raad van State kunnen toehoorders uit de preken van Jneid de conclusie trekken dat zij een gewapende strijd moeten aangaan uit naam van de islam of die strijd moeten ondersteunen. De Raad van State is het met de minister eens ‘dat de aanwezigheid en activiteiten van Jneid in de Schilderswijk en Transvaal een zodanige dreiging voor de nationale veiligheid vormen, dat het opleggen van een gebiedsverbod voor deze wijken noodzakelijk is’.

Gemeente blij met verbod

De gemeente Den Haag is blij met het gebiedsverbod. Eerder had de rechter ook al verboden dat Fawaz nog langer zou preken in een boekhandel in de Cilliersstraat in Transvaal.