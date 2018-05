Haagse Ochtendradio Indoweek: Bingtang at Night

Om het zestigjarig bestaan van de Tong Tong Fair te vieren organiseert het radioprogramma Haagse Ochtendradio deze week de Indoweek. Iedere ochtend spreken Justin en Rogier met opmerkelijke gasten met een mooi verhaal over de band tussen Den Haag en voormalig Indië. Woensdagochtend was het de beurt aan Jeroen Lentze, organisator van Bintang at Night in het Paard.

“We sluiten de Tong Tong Fair iets spectaculairder af dan normaal”, zegt Lentze op Den Haag FM. “We hebben DJ’s ingevlogen uit Bali en Jakarta. Iedereen die daar weleens is geweest weet hoe het los kan gaan in Indonesië.” Ook de aankleding ademt de sfeer van de Tong Tong Fair. “Er is een scootertje met zo’n duizend flesjes Bintang(Indonesisch bier) afgeleverd. Verder is de hele catering en aankleding op z’n Indisch.”

De eerste editie van Bintang at Night is zaterdagavond om 22.00 uur in het Paard. De hele week maak je op Den Haag FM kans op vrijkaarten, aanmelden kan hier. Luister deze hele week naar Haagse Ochtendradio op Den Haag FM voor meer mooie verhalen over de Indische geschiedenis van Den Haag.

Luister hier naar het interview met Jeroen Lentze op Den Haag FM.