Hindoetempel Ram Mandir krijgt cameratoezicht na zoveelste vernielingen

Voor de tweede keer in een week is de Hindoetempel Ram Mandir in de Mijtensstraat doelwit van vernielingen. Wederom werd er een tegel voor de ruit gegooid. Ook deze keer weet de politie niet wie de daders zijn. Burgemeester Pauline Krikke heeft besloten camera’s te laten plaatsen bij de tempel. “Het wordt in de Hindoegemeenschap niet meer getolereerd”, vertelde raadslid Janice Roopram op Den Haag FM.

De hindoetempel in de Schilderswijk wordt al jaren geteisterd door vandalen. De burgemeester is het zat: “Deze vernielingen moeten stoppen. We gaan zo snel als technisch mogelijk cameratoezicht plaatsen. Ik hoop dat dit helpt om de rust te doen terugkeren en de openbare orde te herstellen.” Ook het bestuur van de tempel is ziet heil in de komst van de camera’s omdat het niet mogelijk is om zelf ’s nachts te patrouilleren. “Van mij mag er meer gesurveilleerd worden door politie en handhavers en ik zou graag jeugdwerkers inzetten in de wijk.”, aldus Roopram.

De pandbeheerder Siddharth Ramdhani speculeerde eerder al dat het om jongeren gaan die de tempel willen wegpesten. Met de komst van de camera’s kan een einde aan de vernielingen komen of kan er een dader in beeld worden gebracht.

Foto: Google Street View

Luister hier naar het interview met Janice Roopram op Den Haag FM.