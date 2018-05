Honden in snikhete auto’s achtergelaten; Groep de Mos wil levenslang houdverbod

Gemeenteraadslid René Oudshoorn wil dat hondenbezitters een levenslang houdverbod op huisdieren krijgen als ze een dier alleen achterlaten in een snikhete auto. Woensdag bleek dat een hond die eerder in de Molenstraat door agenten uit een bestelbus was gehaald, alsnog is overleden.

Oudshoorn is woedend. “Gewetenloze baasjes die hun hond in loeihete auto’s lieten zitten. In de binnenstad moesten agenten maar liefst vijf honden bevrijden uit snikhete voertuigen. Huisdiereigenaren die hun trouwe viervoeters verwaarlozen of mishandelen moeten een levenslang houdverbod krijgen.”

Groep de Mos wil hierover, samen met drie andere grote steden, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, met het Rijk gaan overleggen. Momenteel kan het houden van huisdieren nog niet worden verboden. Wel kan een rechter iemand na mishandeling of verwaarlozing een tijdelijk houdverbod opleggen. Oudshoorn: “Maar als iemand zich weer even goed gedraagt, mag hij of zij weer een huisdier nemen. Dat moet afgelopen zijn. Wie zijn of haar dier mishandelt of verwaarloost, heeft het recht op dieren verspeeld.”

Dierenpolitie doet onderzoek

De politie onderzoekt of de eigenaar van de overleden hond kan worden vervolgd. “We kijken of er sprake is van nalatigheid of een ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat kan natuurlijk ook”, zegt een woordvoerder. Een persoon werd aangehouden. Dit is niet de eigenaar van de hond, laat de politie weten. Die had de zorg aan een derde persoon overgedragen. Er wordt in samenwerking met de dierenpolitie onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Of de politie al contact heeft met de eigenaar van de onfortuinlijke viervoeter kon de woordvoerder niet zeggen. De politie vraagt mensen die ook een hond in een hete auto zien zitten, meteen met hen te bellen via 112 of met het nummer 144 van de dierenpolitie.