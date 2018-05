WINACTIE: Vrijkaarten voor Bintang at Night in het Paard

Kasba en Hallo Venray naar 38e Zeeheldenfestival

De Haagse band Hallo Venray is een van de optredende acts op de 38e editie van het Zeeheldenfestival. Ook de Afro-Caribische formatie Kuenta i Tambu en de Nederlands-Marokkaanse muziekgroep Kasba zijn geprogrammeerd.

Het Zeeheldenfestival is dit jaar van woensdag 4 juli tot en met zondag 8 juli. Al bijna veertig jaar jaar is het Prins Hendrikplein in Den Haag ieder jaar het toneel voor muziek, straattheater, kinderactiviteiten en gezelligheid, voor en door bewoners van het Zeeheldenkwartier. De Ierse groep King Kong Company sluit het festival op de zaterdag af. De afsluiter op vrijdag is de Amerikaanse groep Karikatura.

Tijdens het festival zijn er verder onder meer concerten van Diesel, Pat Smith (De Vrije Hand), Ready to Play, Guinevere, Stringcaster, Sunfire, Orquesta Boogaloo, Sabor & Salsa, Lone Wolf, Samar Music, Sama Cosa, Eiger, Popy Basily Gipsy Band, The Dame, Boka de Banjul, G.O.D. (Lemmy/Motorhead Tribute) en Residence Jazz Sextet.

www.zeeheldenfestival.nl