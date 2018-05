Opbouw Volvo Ocean Race Village bijna van start, andere boten wekenlang niet welkom

Op 24 juni eindigt de Volvo Ocean Race voor het eerst in Nederland. Gedurende een week van festiviteiten, tot en met 1 juli, zijn dan wereldwijd alle ogen gericht op de haven van Scheveningen. Nadeel hieraan is wel dat andere boten in deze periode niet welkom zijn.

De zeven deelnemende teams in de Volvo Ocean Race zijn op dit moment in Wales. Daar starten ze weer op 10 juni voor de tiende etappe naar Gotenburg. Op 21 juni start in Gotenburg de laatste etappe, een sprint van ongeveer drie dagen naar Den Haag.

Van 15 juni tot en met 2 juli is de Scheveningse haven gesloten vanwege de finish van de Volvo Ocean Race. Passanten die van plan zijn om met een eigen bootje naar de Volvo Ocean Race te komen kijken, mogen de de haven niet in. Gelijk daarna, van 2 juli tot 23 juli, is de haven de thuisbasis van het WK Zeezeilen. Andere boten zijn in totaal dus vijf weken lang niet welkom in de haven.

Honderdduizenden bezoekers

Op het strand wordt vanaf komende maandag gewerkt aan de opbouw van het Volvo Ocean Race Village. Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht.