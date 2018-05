Oppositiepartijen niet te spreken over plannen nieuw stadsbestuur

De plannen van Groep de Mos, D66, VVD en GroenLinks, die samen de komende vier jaar het stadsbestuur van Den haag vormen, vallen niet in goede aarde bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad.

“De Haagse kiezer stemde op Groep de Mos en de VVD, maar krijgt een GroenLinks- en D66-beleid’, zegt fractievoorzitter Karen Gerbrands van de PVV. “Geen echte lastenverlichting, geen aanpak van de integratieproblemen, geen extra geld naar de zorg, en er wordt twee keer zoveel geïnvesteerd in bomen als in extra handhavers’, vervolgt Gerbrands. ‘Jihadisten en asielzoekers worden extra geknuffeld, betaald parkeren blijft gewoon bestaan en wordt in het centrum zelfs onbetaalbaar, er komen milieuzones, en ga zo maar door. Dit coalitieakkoord lijkt wel het handboek van Greenpeace. Het is een gifgroen college dat de echte problemen van onze stad negeert.”

Ook Arnoud van Doorn van Partij van de Eenheid reageert op de parkeerkosten. “Parkeerbelasting is omhoog, parkeervergunning duurder, toeristenbelasting omhoog. De burger is weer de klos”, schrijft hij.

“Onbegrijpelijke keuze”

De SP noemt het “een gemiste kans” dat het nieuwe college niet extra inzet op meer betaalbare woningen en extra werkgelegenheid voor vakmensen. “Alleen door hier fors op in te zetten houden we onze stad de komende jaren toegankelijk voor iedereen. Op de zorg wordt de komende jaren dertig miljoen bezuinigd, een onbegrijpelijke keuze!”

“Rekening bij huurders”

Volgens de PvdA hebben de coalitiepartijen te weinig naar betaalbare huurwoningen gekeken. “Tussen de villa’s in Duttendel vergaten de onderhandelaars de woningnood die Den Haag teistert. Vocht- en schimmelproblemen worden pas aangepakt als er geld is uit de verkoop van Eneco. Waar de helft van de nieuwe Hagenaars op zoek is naar een sociale woning, investeert het college nauwelijks in nieuwe betaalbare woningen en krijgen de projectontwikkelaars vrij spel”, reageert fractievoorzitter Martijn Bolster.

“Kip met de gouden eieren geslacht”

De ChristenUnie reageert minder negatief op het coalitieakkoord. “Blij dat er veel aandacht is voor waardig ouder worden in nieuw akkoord. Bestrijding van eenzaamheid, betere ondersteuning van mantelzorgers en kwetsbare ouderen. Complimenten!”, schrijft de partij. Ook kan de partij het waarderen dat het college duizenden huizen van het gas wil afhalen en overstappen op duurzame warmtebronnen. “Alleen zonde dat de leverancier van die duurzame energie, Eneco, in de verkoop gaat. Zo wordt de kip met de gouden eieren geslacht”, aldus de ChristenUnie.

“Meeste shit al opgeruimd”

Gemeenteraadslid Peter Bos reageert namens de Haagse Stadspartij op het coalitieakkoord. “Ik hield m’n hart vast voor het nieuwe coalitieakkoord en inderdaad, er staan een paar nare punten in, maar het valt me reuze mee. Het vorige college had de meeste shit al opgeruimd en koers blijft min of meer ongewijzigd. Had best Vertrouwen op Haagse Kracht 2.0 mogen heten.”