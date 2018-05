PvdA en HSP over coalitieakkoord: “Minder erg dan verwacht”

Het coalitieakkoord is dinsdag door de partijen Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks ondertekend. Daarmee is ook de oppositie voor de komende periode bepaald, waaronder de Haagse Stadspartij (HSP) en de PvdA. “We willen dolgraag met de PvdA blijven samenwerken, nu vanuit de oppositie”, vertelde Peter Bos van de HSP op Den Haag FM.

Janneke Holman van de PvdA reageerde enthousiast op de linkse coalitie in Amsterdam. Over de Haagse is ze iets minder positief. “Die is niet zo mooi links maar er staan zeker goeie dingen in zoals het armoedebeleid en de daklozenopvang.” Toch kijkt ze op van sommige punten in het akkoord. “Ik vind het schokkend dat er 10 miljoen op welzijn wordt bezuinigd.”

Peter Bos van de HSP is wat positiever. “Ik had een kil en rechts akkoord met een groen strikje verwacht, maar het valt nog mee.” Bos vindt dat er naast behoud ook verbetering van ‘zijn’ beleid terug te lezen is. “Bijvoorbeeld het openen van de bibliotheek in Bouwlust en aandacht voor broedplaatsen.”

CDA feliciteert de nieuwe coalitie

Samen willen de raadsleden volgende week “messcherp” ingaan op de plannen van de coalitie. Andere oppositiepartijen hebben zich positief uitgelaten over het akkoord. Zo is Hanne Drost van de SP blij met de aandacht voor schoolzwemmen en beweging voor kinderen en is Danielle Koster van de CDA feliciteert de nieuwe coalitie. Ze zegt met belangstelling het akkoord te lezen.

Lusiter hier naar het interview met Janneke Holman en Peter Bos op Den Haag FM.

Mooi hoor! 33% sociale huur, woonplicht om beleggers tegen te gaan, meer geld naar daklozenopvang, uitbreiding armoedegelden, 24-uurs opvang ongedocumenteerden, uitbreiding milieuzone, autoluwe binnenstad. Aan de onderhandelaars in Den Haag zou ik zeggen: copy, paste, strik erom. https://t.co/keE9guRfD2 — Janneke Holman (@JannekeHolman) May 24, 2018

Ik hield m’n hart vast voor het nieuwe coalitieakkoord en inderdaad, er staan een paar nare punten in, maar het valt me reuze mee. Het vorige college had de meeste shit al opgeruimd en koers blijft min of meer ongewijzigd. Had best Vertrouwen op Haagse Kracht 2.0 mogen heten. — Peter Bos (@HSPeterBos) May 29, 2018

Wat ik nou wel echt tof vind van het Haagse coalitieakkoord is dat schoolzwemmen en meer sporten & bewegen van kinderen echt aandacht krijgt van het nieuwe college — Hanne Drost (@HanneDrost) May 29, 2018