Raadslid Janice Roopram over aanval Hindoetempel in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

Vanwege de voetbalwedstrijd Quick tegen Scheveningen is het radioprogramma Dossier Mastenbroek woensdagavond een uurtje korter dan normaal te beluisteren op Den Haag FM. Tussen 22.00 en 23.00 uur wordt het laatste misdaad- en politienieuws uit de Haagse regio besproken.

Gemeenteraadslid Janice Roopram van Groep de Mos is geschokt over de vernielingen bij de Shri Ram Mandir tempel in Den Haag. Voor de tweede keer in korte tijd zijn daar de ramen ingegooid. Ze heeft schriftelijk vragen gesteld aan het stadsbestuur. Verder aandacht voor de de ouders van Wilma van der Steen. Sinds een paar weken is hun dochter vermist. De familie is een speciale Facebookpagina gestart met informatie over de vermissing.

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.