Rachid Guernaoui is eindelijk wethouder: “Ik heb de hoofdprijs”

De partijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zijn eruit. Gistermiddag presenteerden zij het nieuwe coalitie-akkoord. Tijdens de bijeenkomst in Stadsboerderij Duttendel werden ook de nieuwe wethouders gepresenteerd. Namens Groep de Mos krijgt Rachid Guernaoui een flinke wethouders portefeuille. Rachid zat jarenlang voor D66 in de Haagse gemeenteraad, maar stapte in 2017 over naar Groep de Mos omdat hij geen wethouder kon worden. Nu heeft hij die functie dus toch gekregen.

Guernaoui wordt wethouder financiën, integratie, stadsdelen, participatie, dienstverlening en media. “Het is een flink pakket”, zegt een blije Guernaoui in het programma Haagse Ochtendradio. “Als je de grootste partij bent moet je ook de grootste verantwoordelijkheid dragen.” Vooral met de portefeuille media is Rachid erg tevreden. “Het is de mooiste portefeuille, de hoofdprijs”, vervolgt hij. “De stad kan niet zonder goede media. Lokale media laat zien wat er goed, maar ook wat er fout gaat in de stad.”

Het nieuwe stadsbestuur krijgt volgende week woensdag vanaf 17.00 uur de kans hun nieuwe akkoord te verdedigen tegenover de gemeenteraad. De donderdag erna volgt het afscheid van de huidige wethouders en de installatie van de nieuwe, waaronder dus Guernaoui. Die vergadering start om 19.30 uur. Alle vier de partijen leveren twee wethouders aan het nieuwe bestuur. Namens Groep de Mos is dat naast Rachid Guernaoui ook lijsttrekker Richard de Mos. Namens de VVD blijft Boudewijn Revis wethouder, aangevuld door Kavita Parbhudayal. Saskia Bruines blijft wethouder namens D66 samen met lijsttrekker Robert van Asten. Tot slot komen Bert van Alphen en Liesbeth van Tongeren in het bestuur.

