Wereldburger Martin Jol: “De Scheveningse kust is de mooiste plek op aarde”

In Muzee Scheveningen is woensdagavond de finale van de strijd om ‘Het Scheveningse Lied’. De winnaars van de tien voorrondes en twee aangewezen wildcards nemen het tegen elkaar op. Naast de vaste juryleden Pat Smith, Marie-Anne van der Toorn en Lesley Warendorff is Martin Jol aangesteld als gast-jurylid.

Jol reisde als voetballer en later als trainer de hele wereld over. Maar voor hem blijft Scheveningen de mooiste plek op aarde. “De kust en de zee, ik denk niet dat er iets mooiers is”, zegt Jol in het programma Haagse Ochtendradio. “Als ik in Den Haag ben is de kans groot dat je mij op de boulevard of het strand tegenkomt.” De voetbaltrainer vind het eigenlijk wel logisch dat de organisatie op zoek naar een jurylid bij hem uitkwam. “Organisator Alexander Serban heeft bij mij gevoetbald, hij is een vriend van de familie.”

Er is voor Jol slechts één probleem, het tijdstip. “Er is op hetzelfde moment ook een voetbalwedstrijdje”, zegt de trainer in ruste. SVV Scheveningen, waar Jol nog altijd lid is, speelt woensdagavond tegen Quick om promotie naar de Tweede Divisie. “Maar ja, een man een man een woord een woord. Ik ben dus gewoon in Muzee vanavond. Bovendien spelen ze zaterdag nog de return op Houtrust.” De wedstrijd tussen Quick en SVV Scheveningen wordt live uitgezonden op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Martin Jol op Den Haag FM.