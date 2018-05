WINACTIE: Vrijkaarten voor Bintang at Night in het Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor Bintang at Night in het Paard op zaterdag 2 juni.

Na een dagje Tong Tong Fair nog niet klaar met de Indonesische sferen? Het Paard begrijpt dat en daarom kun je op zaterdag 2 juni vanaf het Malieveld zo door rollen naar de poptempel, waar de Bintang koud staat en de Indonesische snacks al warm. In samenwerking met Tong Tong Fair en DJ MAG Indonesie viert het Paard het 60-jarig bestaan van het festival met een knaller van een feest, waarin je door kan gaan tot in de late uurtjes. Met namen als Lady Bee, T Sha, Marc Benjamin en DJ Stan op het programma wordt het een avond die je niet snel vergeet!

Wil jij gratis naar Bintang at Night in het Paard op zaterdag 2 juni ? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

