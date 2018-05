The Raspers maakt mooiste lied over Scheveningen

Burgemeester Krikke: “Incidenten Duindorp onacceptabel, maar geen structureel racisme”

In Duindorp is wel sprake van een “serie incidenten”, maar structureel racisme is niet aan de orde. Dat zei burgmeester Pauline Krikke woensdagmiddag tijdens een debat over de recente gebeurtenissen in de wijk.

Zo was er op vrijdag 13 april een incident waarbij een grote Marokkaanse bruiloftsstoet van ongeveer veertig auto’s door de buurt reed. Dat zorgde voor veel onrust in Duindorp. Eén van de wagens werd met een pot mayonaise bekogeld. Dat leidde weer tot een confrontatie tussen buurtbewoners en bruiloftsgasten, waarbij de politie stevig moest optreden.

Daarnaast is er nog een reeks incidenten rond een bewoonster bij wie de ruiten van de woning meerdere malen zijn ingegooid en die zich ook op andere manieren bedreigd voelt. Ook maakten enkele insprekers tijdens de vergadering duidelijk dat zij zich soms niet veilig voelen in de buurt en racistisch zijn bejegend.

“In de steek gelaten”

Reden voor een groot aantal partijen in de raad om opheldering te vragen aan de burgemeester en wethouder Rabin Baldewsingh. “Mensen worden weggepest uit hun wijk, vanwege kleur, mening of simpelweg omdat ze van buiten komen. Dat is onacceptabel”, aldus PvdA-leider Martijn Balster. Diverse partijen drongen dan ook aan op maatregelen.

De burgemeester noemde de incidenten tijdens de vergadering “onacceptabel” en gaat samen met de wethouder uitgebreid op papier zetten welke maatregelen afgelopen jaren zijn genomen. Daarna gaat de gemeenteraad nog eens over Duindorp praten. Dan moet ook duidelijk worden of dat wat er aan maatregelen is genomen, voldoende is volgens de politiek.

Foto: Marina Meubelman