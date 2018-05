Discussie beweegbare vloer in cultuurcomplex nog niet voorbij

De toekomstige huurder van het onderwijs- en cultuurcomplex Henk Scholten hoopt het nieuwe college te kunnen overhalen om een bewegende vloer te laten bouwen. Directeur Scholten van het Dans- en Muziekcentrum (DMC) was al vaker onderdeel van de discussie over een bewegende vloer in het pand aan het Spuiplein. “Het is gewoon zonde voor de stad zijn als de het nieuwe complex niet zo veelzijdig wordt als dat het kan zijn”, vertelde Scholten op Den Haag FM.

In een poging om het nieuwe bestuur alsnog te overtuigen reageert Scholten op het coalitieakkoord van afgelopen dinsdag. Al lijkt het hem niet te gaan om de andere wethouder op de positie in kwestie. “Zo lang het niet af is en ik kan blijven pleiten voor een beweegbare vloer, doe ik dat.” Grote zalen in andere steden hebben zo’n beweegbare vloer, zegt hij. Scholten vreest dat het complex onder gaat doen voor deze zalen. “Het pand moet ook gewoon winst opleveren, en dat wordt moeilijk op deze manier. Beurzen en diners zijn niet geschikt op een vloer onder een hoek van vier graden.”

Richard de Mos van Groep de Mos/Hart voor Den Haag liet dinsdag weten dat ook het nieuwe college geen extra geld wil uitgeven aan de beweegbare vloer. “Dat ik begrijp ik ook wel,” zei Henk, “maar naar ons idee is die vloer iets wat we hebben ‘besteld’ aan het begin van het proces.”

Luister hier naar het interview met Henk Scholten op Den Haag FM.>