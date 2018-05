Haagse Ochtendradio Indoweek: “Ik ben erg blij dat het nu goed gaat met Indonesië”

Om het zestigjarig bestaan van de Tong Tong Fair te vieren organiseert het radioprogramma Haagse Ochtendradio deze week de Indoweek. Iedere ochtend spreken Justin en Rogier met opmerkelijke gasten met een mooi verhaal over de band tussen Den Haag en voormalig Indië. Donderdagochtend spraken ze met de 91-jarige Joty ter Kulve, zij kwam 72 jaar geleden met de boot van toenmalig Indië naar Nederland.

“Ondanks dat ik er al 72 jaar weg ben denk ik er nog elke dag aan”, zegt Ter Kulve op Den Haag FM. “Ik denk in de eerste plaats altijd aan mij heerlijke jeugd aan de voet van de vulkaan in West-Java. Maar ik denk ook vaak aan de bevrijding uit het concentratiekamp waar we hebben gezeten. Het moment dat de deur openging en we naar buiten mochten zal ik nooit vergeten.” Joty kwam op haar achttiende naar Nederland. Na haar studie in Utrecht woonde ze enkele jaren in het buitenland om vervolgens in Den Haag neer te strijken.

In 2002 richtte ze samen met haar broer een stichting op om de verhouding tussen Nederland en Indonesië te verbeteren. Voor de Indonesia Nederland Society reisde ze nog vaak terug naar haar geboorteland. “Ik ben heel blij dat het nu goed gaat met Indonesië”, aldus Joty. Luister deze hele week naar Haagse Ochtendradio op Den Haag FM voor meer mooie verhalen over de Indische geschiedenis van Den Haag.

Luister hier naar het interview met Joty ter Kulve op Den Haag FM.