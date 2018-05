Haagse rappers treden op tijdens landelijke opening IKToon

Zaterdag wordt in Leeuwarden het startsein gegeven voor IKToon, de amateurkunstenmaand waaraan zo’n 150 gemeenten meedoen. Bij de landelijke opening zal het bekende Haagse duo Miqi & Mitch gaan optreden. “We gaan het dak eraf blazen”, zeggen ze enthousiast.

Miqi & Mitch komen uit de Schilderswijk en brengen al sinds 2013 regelmatig samen muziek uit. Mitch omschrijft hun muziek als mainstream: “We doen van alles, van urban tot aan trap.” Miqi vult aan: “Men moet gewoon energie krijgen als ze naar ons kijken.”

De amateurkunstenmaand Iktoon wordt ook in Den Haag gehouden. Deze maand is overal werk te zien van vrijetijdskunstenaars. Van rappers en zangers in koren tot vloggen, stand-up comedy en beeldhouwen. Iktoon wordt in Den Haag opgezet door Cultuurschakel. Kijk op hun website Cultuurschakel.nl voor meer informatie.