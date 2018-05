Hindoestaanse motorclub houdt protest bij vernielde tempel Schilderswijk

De Hindoestaanse motorclub ‘Kali Mata Hindustan’ houdt zondag een protestrit in de Schilderswijk. Met een motorstoet wil de club steun betuigen aan de hindoetempel Ram Mandir. Bij de gebedsruimte aan de Mijtensstraat werden onlangs de ruiten tot twee keer toe in een week ingegooid. “We willen niet provocerend overkomen maar onze steun aan het bestuur en de gemeenschap uiten”, vertelde organisator Ameeth Durgaram op Den Haag FM.

“Alle freeriders, motorrijders en geïnteresseerden zijn van harte welkom mee te rijden uit protest tegen deze respectloze en nutteloze vernielingen”, schrijft de motorclub op Facebook. Hali Mata Hindoestan is een jonge motorclub uit Amersfoort. De rijders begonnen de club uit liefde voor de motor en wens voor culturele saamhorigheid. “Wij zijn allen mensen en hebben respect voor alle religies, culturen, achtergrond of etniciteit. Respect en eenheid zijn zoek anno 2018 en wij laten zien dat dit anders kan.”

Tot nu toe hebben vijftig mensen op Facebook aangegeven mee te doen aan de zogeheten ‘ride out’, die om 14.30 uur begint in Amersfoort. Onderweg stopt de stoep in Gouda waar nog meer mensen kun aansluiten. Vervolgens arriveert de stoet rond 15.15 uur bij de tempel in de Schilderswijk. Daarna wordt er een speech gehouden bij het gebedshuis en volgt er een protestronde met motoren en auto’s door de wijk.

Foto Kalimatahindustan Mtc

