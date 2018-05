Iktoon: Utopia Ball & Fashion Show in De Besturing

Zaterdag wordt voor het eerst een Utopia Ball & Fashion Show gehouden in De Besturing aan de Saturnusstraat. Het uit Amerika overgewaaide fenomeen is daar vooral populair in de LGBTQ-gemeenschap.

De fashion show is een wedstrijd waarbij de deelnemers strijden om trofeeën. Er zijn verschillende categorieën, zoals voguing, drag en runway. Uitgangspunt is dat, juist door je opvallend te kleden, mensen zich geaccepteerd voelen om te zijn wie ze zijn. Naast deze ‘politieke context’ is een Ball ook gewoon leuk, door de diversiteit van de mensen die samenkomen om elkaar te ontmoeten en elkaar te ondersteunen.

De Utopia Ball & Fashion Show maakt deel uit van amateurkunstenmaand Iktoon. Een maand lang zijn overal in onze stad uitingen te zien van vrijetijdskunstenaars. Van rappers en zangers in koren tot vloggen, stand-up comedy en beeldhouwen. In Den Haag wordt het landelijke evenement gecoördineerd door de organisatie Cultuurschakel. Den Haag FM is mediapartner van Iktoon.

