Demonstratie Raymond van Barneveld gecanceld vanwege verloren bagage

Darter Raymond van Barneveld beleefde een flinke tegenvaller onderweg naar de World Cup Darts. De vijfvoudig wereldkampioen zegt op Twitter dat zijn vlucht naar Frankfurt woensdag is geannuleerd, maar pas nadat hij zijn bagage had afgegeven. Daarom moet Barney zijn koffer nu missen.

“Bedankt, KLM”, reageert Van Barneveld cynisch. “Met welke pijlen en kleding kan ik nu het WK gaan gooien?” Volgens hem heeft vliegmaatschappij KLM geen reden opgegeven voor de annulering. De KLM kon woensdag niet ingaan de tweet van Barney. De darter liet weten dat zijn koffer woensdagavond bij het hotel zou worden afgeleverd. De demonstratiewedstrijd die gepland stond voor die avond kon de Hagenaar dus ook niet spelen.

Raymond en zijn manager Jaco van Bodegom waren niet blij met de klanteservice. “Hing ik 25 minuten aan de lijn, hangen ze op!” De koffer is woensdagnacht met een taxi alsnog bij het hotel aangekomen.

Koffer wordt als het goed is vanavond laat in hotel afgeleverd godzijdank. Zelf net per auto in hotel aangekomen. Vervelend voor @MvG180 en de vele toeschouwers dat zij mij moeten missen in onze demonstratie wedstrijd vanavond. Entschüldigen

— Raymond v Barneveld (@Raybar180) 30 mei 2018