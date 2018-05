Liever Lokaal: Foodtruckfestival, Designkwartier en Zomerfestival; erop uit met De Hofpas

Tekst door Okan Terli van De Hofpas.

Foodstands, designkwartiertjes, braderieën, workshops, kunst, films, live muziek, kinderattracties en nog veel meer. Den Haag staat de komende dagen bol van de wijkfestivals. Wat is er allemaal te beleven en waar kan je met extra Hofpaskorting langs?

Zomerfestival Weimarstraat met Trafassi

Het zomerfestival in de Weimarstraat is dit jaar groter dan ooit. Elk stuk van de Weimarstraat heeft z’n eigen thema, afgestemd op de winkels die er zitten. Naast de traditionele jaarmarkt vindt het populaire Home Made Market daar ook weer plaats. Leuke kraampjes, gezellige terrasjes, ambacht en muziek uit de wijk en genoeg activiteiten voor jong en oud.

Foodtruck festival Regentessekwartier

Alsof bovenstaande nog niet voldoende is, wordt er in het Regentessekwartier ook een nieuw Foodtruckfestival gehouden. ‘Aan Tafel Bij De Regentes’ vindt vrijdag 1 tot zondag 3 juni plaats. Proef de vele culturen, de exotische producten en diverse gerechten die de Weimarstraat te bieden heeft.

Shop met voordeel in het Regentessekwartier

Tijdens het klunen op de markten kan je bij onderstaande Hofpaspartners terecht voor extra voordeel.

Jantje, The Veggie Doctor: 10% korting op de rekening.

Beer Fietsen: 5% korting op fietsen met een max tot €90. En 15% korting op accessoires.

Wijn & Kunst Atelier: Bij een proeverij van acht personen of meer, betaal je slechts €25 p.p.

Carshop Fortuin: 10% korting op het assortiment.

HagueGym: Een acht weken trainingspakket van €280 voor €260.

Festival Designkwartier Zeeheldenkwartier

In het altijd bruisende Zeeheldenkwartier staat van vrijdag tot zondag de vijfde editie van het Designkwartier centraal. Tijdens dit driedaagse festival is er speciaal aandacht voor het verhaal achter het ontwerp. Om even een indruk te krijgen: ruim honderd ontwerpers op 65 locaties, 25 talks, tien workshops, acht themaroutes, zes rondleidingen, twee kinderroutes, talloze designkwartiertjes en nog veel meer. Gaat je Zeeheldenhart hier harder van kloppen? Ben je benieuwd naar de creatieve diversiteit van deze wijk? Dan is dit zeker een aanrader.

Shop met voordeel in het Zeeheldenkwartier

De diversiteit van het Zeeheldenkwartier is ook te zien aan het brede partneraanbod. Boodschappen doen? Lunchen of uit eten? Drankje doen? Speciaalzaken bezoeken? Het kan allemaal met extra Hofpaskorting.

Italiaans Restaurant Amici: 15% korting op de rekening,

Gomsa: 20% korting op alle aardewerk-artikelen.

Heavy Cuts: 15% korting op knipbeurten en verfbehandelingen.

Ridders Kaashuis: Bij de aankoop van een pond kaas een potje Franse mosterd cadeau.

Wefa Uygur en Chinese Specialiteiten: 15% korting op de rekening.

Bobs Your Uncle: Soep en een broodje voor €8,50 i.p.v. €11,50.

Drinks & Zo: 10% korting op het assortiment.

Minimarkt Haags Hofkwartier: 10% korting op het hele assortiment.

Namasté Café: 10% korting op alle artikelen.

Voor al het voordeel bij jou in de buurt, check de locatiechecker. De Hofpas is de leukste gratis voordeelpas van Den Haag waarmee je voordeel krijgt bij meer dan 550 aangesloten restaurants, winkels, uitjes en diensten. Vraag De Hofpas gratis aan.

