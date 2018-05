Man raakt zwaargewond bij vechtpartij Nunspeetlaan

Een 34-jarige man is donderdagochtend op de Nunspeetlaan zo zwaar toegetakeld dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De politie heeft korte tijd later een 23-jarige Hagenaar aangehouden. Mogelijk was hij betrokken bij de mishandeling.

De politie kreeg rond 04.40 uur de melding dat op de Nunspeetlaan, in de wijk Transvaal, iemand was mishandeld. Over de aard van de verwondingen wil een politiewoordvoerder niets zeggen.

De politie doet uitgebreid onderzoek. Volgens de woordvoerder is er nog geen signalement gemaakt van de dader. Wel zoekt de politie naar getuigen van de mishandeling of mensen met andere relevante informatie voor het onderzoek.