Omstreden As Soennah-moskee geniet als ‘goed doel’ belastingvoordeel

De omstreden As Soennah-moskee aan de Fruitweg profiteert als ‘goed doel’ van belastingvoordelen. Het gebedshuis geniet de zogeheten ANBI-status, die geldt voor stichtingen die van ‘algemeen nut’ zijn. En dat terwijl de moskee onlangs in het nieuws kwam, omdat er lovende preken worden gehouden over meisjesbesnijdenis en de jihad.

Staatssecretaris Menno Snel geeft toe dat “het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis en het stenigen van mensen geen zaken van algemeen nut zijn”, schrijft hij in een antwoord op een reeks vragen van het CDA in de Tweede Kamer. Maar het is “niet op voorhand vanzelfsprekend” dat dan de ANBI-status wordt ingetrokken, zegt hij. Ook blijkt de moskee zich niet aan de publicatieplicht te houden door bepaalde financiële stukken niet te publiceren, terwijl dat een voorwaarde is om de ANBI-status te behouden.

Uit de antwoorden van Snel blijkt dat religieuze ANBI-stichtingen die niet aan de voorwaarden voldoen hun status toch niet verliezen. De Belastingdienst blijkt voor religieuze instellingen niet zo streng als voor niet-religieuze. De ANBI-status biedt niet alleen bepaalde belastingvoordelen aan een stichting, maar ook aan donateurs van die stichting: giften zijn aftrekbaar van de belasting.

“Schokkend”

CDA-Kamerlid Omtzigt noemt de antwoorden van Snel “nogal schokkend”. Over het feit dat de As-Soennah-moskee geen financiële stukken publiceert zegt hij: “Geen idee dus hoeveel geld daar om gaat en waar het vandaan komt.”

Snel gaat naar aanleiding van de informatie die boven tafel is gekomen onderzoeken “of bepaalde (buitenlandse) publiekrechtelijke lichamen uitgesloten zouden moeten worden van de ANBI-status”. Ook wordt het onderwerp ANBI-status betrokken bij het kabinetsbeleid tegen ongewenste financiering en beïnvloeding vanuit onvrije landen. Eerder was er ophef over buitenlandse financiering van de As Soennah-moskee.

Foto: Google Maps