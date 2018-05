Pieter Grinwis over coalitieakkoord: “Ik gun deze coalitie het allerbeste”

Het coalitieakkoord is dinsdag door de partijen Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks ondertekend. Daarmee is ook de oppositie voor de komende periode bepaald, waaronder de SP en ChristenUnie/SGP. “Met de groene agenda en dertig procent sociale huur in de hele stad kunnen wij ook goed uit de voeten”, vertelde Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP op Den Haag FM.

De kleine fracties zien best goede punten in het akkoord. Zo is Hanne Drost van de SP blij met meer budget voor kinderen in beweging. “Ik vind het schoolzwemmen in een waterrijke stad als Den Haag toch echt heel belangrijk.” Op de thuiszorg zou “niet beknibbeld worden” en dat krijgt ook steun van Drost. “Maar in de financiële paragraaf las ik ineens dat er miljoenen bezuinigd gaan worden. Daar maak ik me echt zorgen over.”

Ook Grinwis ziet bezuinigingen op ambtenaren en welzijn niet zomaar gebeuren. “Het is maar kijken of het gaan lukken om daar miljoenen vandaan te halen.”

Opmerkelijk vindt Grinwis het verschil met het vorige coalitieakkoord. “Er staat in dit akkoord nog veel over ‘pilots’ en bestuderen.” Beide partijen zien als kleine fracties genoeg kansen om invloed te kunnen hebben op de wensen in het coalitieakkoord. Zowel Drost als Grinwis gaan positief het debat in volgende week. “Maar ga ook problemen benoemen. Dat zijn er meer dan alleen de thuiszorg,” aldus Drost.

Luister hier naar het interview met Hanne Drost en Pieter Grinwis op Den Haag FM.