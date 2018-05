The Raspers maakt mooiste lied over Scheveningen

De band The Raspers heeft het mooiste lied over Scheveningen gemaakt. De zoektocht naar het mooiste nummer maakt deel uit van het feest vanwege het 200-jarig bestaan van Scheveningen Bad.

Volgens de jury komt in het nummer ‘Scheveningen’ “alle elementen van Scheveningen” naar voren. “In de voorrondes werden beoordelingen geuit. De finale was zo’n groot feest dat is besloten om alleen de winnaar aan te wijzen. The Raspers hadden gewoon het leukste nummer”, aldus de organisator van het festival, Alexander Serban van Popagenda Scheveningen.

The Raspers mogen na hun winst het nummer en een videoclip professioneel opnemen. Ook staan ze op het podium op Parkpop. Alle twaalf nummers van de artiesten die in de finale te horen waren, worden gebundeld in een speciaal album.

Foto: Iwan de Brabander