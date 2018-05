Twee katten overleden bij woningbrand Scheveningen

Twee katten hebben een brand in een woning aan de Boegstraat op Scheveningen niet overleefd. De diertjes konden niet aan de rook en vlammen ontkomen. Verder was er tijdens het uitbreken van de brand niemand in het huis aanwezig.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. “De brand woedde het hevigst achter de voordeur bij de meterkast”, aldus een woordvoerder van de brandweer. De vlammen waren snel onder controle. De brandweer is donderdagmiddag nog bezig om een deel van het pand te slopen om te kijken of alle brandhaarden uit zijn. Vanwege de brand hebben omliggende woningen tijdelijk geen gas.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook omliggende panden kwamen vol rook te staan. Een hond werd daarom gecontroleerd door de dierenambulance. Dit dier is er zonder verwondingen afgekomen.