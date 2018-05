“Uitwerpselen gesmeerd op beelden hindoetempel Schilderswijk”

Raadslid Janice Roopram van Groep de Mos is geschokt over de vernielingen bij hindoetempel Ram Mandir in de Schilderswijk. Voor de tweede keer in korte tijd zijn de ramen ingegooid. Roopram heeft schriftelijk vragen gesteld aan burgemeester Pauline Krikke.

Ze is blij dat de burgemeester heeft toegezegd dat er zo snel mogelijk camerabewaking komt, maar Roopram wil meer actie. “Extra handhavers en politie de wijk in”, zo vertelde ze woensdagavond in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Volgens het raadslid wordt de tempel al langer geterroriseerd door een groep jongeren die onder andere “Allahu Akbar” (Allah is groot, red.) roept. Enige tijd geleden werd er een Hindoestaanse ceremonie verstoort, zo stelt het raadslid. “Er zijn zelfs uitwerpselen gesmeerd op onze tempelbeelden”, aldus Roopram. “De daders zien de beelden als godslastering”, vermoedt ze.

Foto: Siddharth Ramdhani