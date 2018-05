WINACTIE: Vrijkaarten voor Tintelfris Festival met Mula B, DJ Dyna en Freddy Moreira

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor de derde editie van het Tintelfris Festival, met optredens van onder anderen Mula B, DJ Dyna en Freddy Moreira.

Tintelfris is het gezelligste house-, urban-, latin- en r&b-festival van de regio. Na twee succesvolle edities in het Zuiderpark verhuist het evenement naar een van de parkeerplaatsen bij het Cars Jeans Stadion in Ypenburg. Het festival is dit jaar op zondag 8 juli van 15.00 tot 23.00 uur. De programmering wordt de komende weken steeds verder bekend gemaakt. De kaartverkoop is al begonnen.

Tintelfris begon in 2016 als jongerendag van het Milan Summer Festival, het grootste Hindoestaanse festival van Nederland. Dat evenement blijft gewoon in het Zuiderpark en is dit jaar op 3, 4 en 5 augustus.

Win twee vrijkaarten

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Tintelfris. Wil jij met een vriend of vriendin gratis naar de optredens van Mula B, DJ Dyna, Freddy Moreira en vele anderen, waaronder Bizzey, Diaz & Bruno en Schmoove? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen elke dag live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

www.tintelfris.com

