Amateurkunstenmaand Iktoon van start tijdens festival Kies je Kunst in Koorenhuis

Vrijdagavond gaat de amateurkunstenmaaand Iktoon van start. Dat gebeurt tijdens het festival Kies je Kunst in het Koorenhuis. Iktoon zet een maand lang alle niet-professionele kunstenaars in Den Haag in het zonnetje. Den Haag FM is mediapartner van Iktoon in Den Haag.

De landelijke promotiecampagne voor amateurkunstenaars wordt in onze stad georganiseerd door Cultuurschakel. De komende weken zijn er tientallen activiteiten, van rappers en zangers in koren tot vloggen, stand-up comedy en beeldhouwen. Ook wordt tijdens deze mand voor het eerst de nieuwe prijs De Haagse C uitgereikt. Met deze nieuwe onderscheiding wil de organisatie mensen die een mooi kunst- of cultuurproject hebben opgezet extra erkenning, een gratis promofilm en een mooi geldbedrag geven.

De eerste activiteit van Iktoon in onze stad is het festival Kies je Kunst in het Koorenhuis dat om 18.00 uur begint. Docenten van de organisatie KOO – dat kunstonderwijs verzorgt in Den Haag – geven workshops en treden ook zelf op tijdens de Kies je Kunst Show, bomvol dans, zang, muziek en beeldende kunst. Den Haag FM blikte alvast vooruit op het festival.

Luister hier naar een interview met Esmé van der Helm van CultuurSchakel op Den Haag FM.

Luister hier naar een interview met Bart Putman van het Koorenhuis.

Luister hier naar een interview met Maurice Houdijk van KOO en & Hiske de Vries van Verhalen à la Carte over het festival Kies je Kunst.