Zes kanshebbers op nieuwe prijs: De Haagse C

Chuck Deely geëerd met boek

Meer in

De begin vorig jaar overleden straatmuzikant Chuck Deely wordt geëerd met een boek van schrijfster Ineke Bosman. Het wordt gepresenteerd tijdens de eerste editie van het nieuwe straatmuzikantenfestival van Den Haag.

De daklozenkrant Straatnieuws ‘ontdekte’ dat het boek en het festival tegelijkertijd plaatsvonden, zonder dat van elkaar te weten. Nu slaan de organisatoren, Impulsion Events, studentenbureau ACKU en schrijfster Ineke Bosman de handen ineen. Op zaterdag 16 juni om 12.30 uur wordt het boek, getiteld ‘Chuck was in Den Haag’ en uitgegeven door de Haagse uitgever U2pi, op muzikale wijze gelanceerd op Chuck’s oude plek bij de Bijenkorf. De opbrengst van het boek gaat naar de stichting Clear Mind, die achtergestelde mensen bijstaat in Ghana.

Tijdens het festival die dag spelen jonge muzikanten tussen 12.00 en 16.00 uur ieder een half uur op een plek, waarna ze rouleren naar de volgende locatie. Locaties zijn: Herengracht, Plein, Lange Poten, Hofplaats, Spui, Passage en Buitenhof. Aan het festival is een wedstrijd verbonden. Een jury bepaalt wie van de straatmuzikanten prijzen winnen.

Bron: Straatnieuws