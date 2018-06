Haagse Ochtendradio Indoweek: Boek over Wieteke van Dort in oktober in de winkel

Grootste zoetwaterparel ter wereld brengt ruim drie ton op

Bij het Venduehuis aan de Nobelstraat is donderdag de grootste zoetwaterparel ter wereld geveild. Voor 320.000 euro wisselde de ‘Slapende Leeuw’ van eigenaar. De vooraf aangegeven richtprijs was 340.000 tot 540.000 euro.

De veiling van de parel, die zijn naam dankt aan de vage gelijkenis met een slapende leeuw, duurde minder dan anderhalve minuut. Het startbedrag was 300.000 euro, over de koper is alleen bekendgemaakt dat hij uit Japan komt. De parel kon maandag voor het laatst bezichtigd worden, voordat hij onder de hamer ging.

De verkopende partij, het Amsterdams Parel Genootschap, is tevreden met de verkoop en is verheugd dat de parel na veertig jaar een nieuwe bestemming krijgt. “Het is alsof je een kind loslaat, je wilt weten dat het veilig aankomt.”

Oorsprong

De oorsprong van The Sleeping Lion Pearl ligt in China waar de parel in een zoetwateroester groeide in de eerste helft van de achttiende eeuw. De parel groeide uit tot een lengte van zeven centimeter en met een gewicht van 120 gram. De parel reisde rond 1765 vanuit China met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) naar Amsterdam.

Foto: Venduehuis